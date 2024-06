Wielka awantura w Sejmie. Kowalski do TVN24: Wy za to odpowiadacie!

Podczas briefingu Maciej Knapik wszedł w dyskusję z Januszem Kowalski nt. nielegalnych migrantów. –Imigranci m.in. z Podlasia, którzy zostali wylegitymowani, absolutnie nie mają żadnych dokumentów. Zachęcam redakcję TVN, aby wyszła ze strefy komfortu w Warszawie i pojechała na Podlasie, do Białowieży, do Goleniowa, do Szczecina. I porozmawiajcie – mówił poseł SP do dziennikarza, który odnosił się do afery wizowej z okresu rządów PiS.

– Czy pan uważa, że człowiek, który biega z nożem czy skacze po samochodach, zachowuje się normalnie? Za rok odwiniemy tę taśmę – tak było ze Strażnikami Granicznymi. Byli "psami", "śmieciami"... Wy żeście robili takie materiały. A potem TVN broni strażników. Za rok, jak się stanie tragedia, będzie to samo – włączył się Jacek Ozdoba, europoseł.

Kowalski obwinia TVN

Dalej Kowalski wskazywał: – Propagandziści z TVP i TVN chcą powiedzieć, że jak się pojawiają na ulicach nagle, masowo, w jednym miesiącu nielegalni imigranci z Afryki, mężczyźni i wy chcecie z Polaków robić niemądrych robić. Widział pan ludzi z maczetami za rządów PiS? Widział pan ludzi skaczących po autach? Na Podlasiu na przystanku PKS nielegalnych migrantów? Z czego pan się śmieje? Ja się z was, z TVN-u śmieję, bo kłamiecie 24 godziny na dobę.

– Proszę nie krzyczeć – odparł Knapik. – Ja na pana nie krzyczę, ja się z pana śmieję panie Macieju. Z waszych kłamstw, z waszej propagandy. Wy odpowiadacie za to, ze ludzie głosowali na Donalda Tuska, który wpuszcza nielegalnych imigrantów. My w imieniu pana bezpieczeństwa prowadzimy kontrolę poselską, by dowiedzieć się, jak to jest możliwe, że przyjeżdża do nas policja z Niemiec i zostawia migrantów. TVN-u to nie zastanawia? Dlaczego policjanci niemieccy zostawiają nam nielegalnych imigrantów? – pytał poseł Kowalski.

