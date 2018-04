Polskie lekcje

Morze pomyj i fekaliów, które wylano na Polskę i Polaków w mediach zagranicznych w ostatnich miesiącach, spowodowało, że rodacy nad Wisłą w końcu doświadczyli tego, co my – Polonia, szczególnie w USA – doświadczamy regularnie od kilkudziesięciu lat. Piszemy i mówimy o tych faktach od dawna, a nieobyci ze światem krajowcy zbywali nas parsknięciami. No, to macie za swoje. Szkoda, że przez wasz brak wyobraźni, obycia, wykształcenia i profesjonalizmu po raz kolejny dokopano Polsce.