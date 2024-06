Ktoś chce nas wciągnąć w wojnę? Warzecha zapowiada nowy numer "Do Rzeczy"

W zapowiedzi nowego numeru "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha pochyla się nad tematem okładkowym, dotyczącym wypowiedzi generałów, ekspertów i sytuacji wokół wojny na Ukrainie. – Mimo, że temat wydaje się znalazł na drugim, czasem trzecim miejscu, to cały czas jest w czołówce i cały czas możemy zadawać sobie pytanie, bardzo zasadne, czy ktoś nas jednak nie próbuje do wojny na Ukrainie, tej gorącej wojny, wciągnąć – mówi publicysta i wskazuje tu na artykuł Wojciecha Golonki "Usta generałów".

– Wojciech Golonka skompilował wypowiedzi generałów, ekspertów, byłych generałów i pokazał jak bardzo w tej dyskusji ci "generałowie", często to też samozwańczy eksperci, sami sobie zaprzeczali (...). (...) stara się znaleźć w nich jakąś logikę i wskazać, czy w takim razie w ogóle tego rodzaju wypowiedzi powinniśmy traktować poważnie – kontynuuje.

– Polecam Państwu również mój tekst, który poświęcony jest temu, jak będzie wokół potencjalnej wojny na Ukrainie, wokół projektu wysłania żołnierzy NATO do tego kraju rozwijać się sytuacja. Piszę również o tym, jak istotną rolę w tej sprawie odgrywa wewnętrzna francuska strategia polityczna prezydenta Francji Emmanuela Macrona i również o tym, jakie znaczenie mogą mieć nadchodzące, przyspieszone wybory we Francji – mówi Łukasz Warzecha.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Lewica kojarzy się dzisiaj z wydelikaconymi dziećmi rodziców z establishmentu, troszczącymi się bardziej o mieszkańców Gazy niż o polskich emerytów, którym niedługo Tusk może obciąć dotacje. To rozchodzenie się odczuć zwykłych ludzi i lewicy wzmocni jeszcze ewentualny napływ uchodźców z krajów Trzeciego Świata – zauważa Piotr Semka w tekście “Lewica (prawie) dla nikogo”.

– Marzył o tym filmie niemal 40 lat. Zastawił własne ranczo, by rozpocząć produkcję. Kevin Costner przedstawia dzieło swojego życia: sagę „Horyzont” – pisze Piotr Gociek w artykule “Amerykańska elegia”.

– Grupa amerykańskich pro-liferów usłyszała drakońskie wyroki więzienia za protest w klinice aborcyjnej. Czy tak ostre kary odstraszą innych działaczy ruchu pro-life? – pyta retorycznie Piotr Włoczyk w tekście “Cela dla pro-lifera”.

– Ruch księży „patriotów” nie był polskim wynalazkiem. Walka z Kościołem i religią przez uzależnianie części duchowieństwa od władz państwowych to element charakterystyczny dla totalitarnych państw – Związku Sowieckiego i III Rzeszy – pisze Jan Hlebowicz w tekście “Księża w służbie totalitaryzmów”.

– Mińsk i Moskwa zintensyfikowały atak hybrydowy na Polskę. Obecny kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej ma jednak nieco inne przyczyny i inny charakter niż ten, do którego doszło latem i jesienią 2021 r. – wyjaśnia Maciej Pieczyński w artykule “Migracyjna broń Putina”.

– Chińskie firmy coraz śmielej wchodzą na europejskie rynki. I z coraz większymi sukcesami przekonują Europejczyków, że sprzedawane przez nich smartfony czy samochody to nie tania chińszczyzna, ale innowacyjne produkty wysokiej jakości – pisze Jacek Przybylski w tekście “Europa made in China”.

W najnowszym numerze również esej Piotra Semki: Caspar David Friedrich – Malarz Bożego Ładu.

