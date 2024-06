Wyróżnienie dla polskiego dziennikarza w Białym Domu. "Jestem wdzięczny"

Jest to grupa zagranicznych reporterów w ścisłym korpusie prasowym prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wałkuski zastąpi na tym stanowisku dziennikarza kanadyjskiej francuskojęzycznej telewizji TVA Nouvelles – Richarda Latendresse. Kadencja Marka Wałkuskiego rozpocznie się 1 lipca i potrwa rok.

– To ogromne wyróżnienie. Traktuję je jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale także dla Polskiego Radia. Jestem wdzięczny kolegom za zaufanie – powiedział dziennikarz, który został wybrany podczas dorocznego spotkania członków White House Foreign Press Group w Waszyngtonie. – Jako grupa korespondentów zagranicznych cieszymy się dużym uznaniem w Białym Domu, nie tylko za obiektywizm i profesjonalizm, ale także za to, że wnosimy unikalną perspektywę i stawiamy na porządku dnia kwestie międzynarodowe – podkreśla Wałkuski.



Elitarne grono dziennikarzy

Jak podaje Polskie Radio, White House Foreign Press Group skupia około 200 korespondentów czołowych mediów z całego świata. W skład grupy wchodzą między innymi dziennikarze z Japonii, Indii, Brazylii, Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Francji, Arabii Saudyjskiej, Chin oraz Polski. Członkowie White House Foreign Press Group należą do tak zwanego poolu prasowego Białego Domu, czyli niewielkiej grupy dziennikarzy zawsze towarzyszących prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Prezydencki pool jest niezależny od administracji i pracuje na rzecz całego korpusu prasowego Białym Domu.

Przed wyjazdem na placówkę do USA, Marek Wałkuski pracował w radiowej Trójce, gdzie prowadził audycję "Zapraszamy do Trójki". W 2018 roku Marek Wałkuski dołączył do stałego korpusu prasowego Białego Domu i został członkiem White House Correspondents’ Association. Dwa lata później jako pierwszy Polak dołączył do White House Foreign Press Group.

