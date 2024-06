Sienkiewicz wskazał "największą zbrodnię" PiS. "Nie znoszę ich, jestem ich wrogiem"

Sienkiewicz odniósł się w środę w Polsat News m.in. do afery w Muzeum Historii II Wojny Światowej w Gdańsku, która wybuchła po tym, jak wyszło na jaw, że z wystawy głównej usunięto św. Maksymiliana Kolbego, Rodzinę Ulmów i rotmistrza Witolda Pileckiego. Sprawa wywołała ogromne poruszenie. Politycy PiS mówią o skandalu i cenzurze historycznej.

Kolbe, Pilecki i rodzina Ulmów usunięci z wystawy. "Demolkę zrobił PiS"

– Jak zwykle odwracają znaczenie. Demolkę zrobił PiS, który stworzył cały system, żeby się dorwać do tego muzeum, ponieważ uznał, że nie może pozwolić na obecność symboliczną innej narracji niż pisowska – argumentował Sienkiewicz.

– A jeśli chodzi o te zarzuty, to tam było oryginalne zdjęcie rotmistrza Pileckiego, zrobione mu w obozie koncentracyjnym. To najcenniejsza pamiątka, jaka była. PiS-owi było za mało, wiec wybudował wielką planszę. Wracamy do tego, co jest istotą muzealnictwa. To zdjęcie wróci na swoje miejsce – przekonywał.

Według niego "PiS zaciera ślady po swojej dewastacji kultury, krzycząc: ratunku, ktoś dewastuje polską kulturę".



Sienkiewicz: To największa zbrodnia, jaką PiS popełnił

Pytany, czy nie obawia się, że do Polaków trafi przekaz o tym, że ludzie Platformy Obywatelskiej niszczą polski patriotym i polską historię, Sienkiewicz odparł, że "ten przekaz trwa od momentu, kiedy PiS przyszedł do władzy i trwa nadal, jak władzę stracił". – Oni mają taki system działania, oparty na wykluczaniu z polskości. To jest najgorszy grzech, jaki w Polsce można zrobić – ocenił.

– Wie pan co, ja nie znoszę PiS-u, jestem ich wrogiem. Ale nigdy bym nie powiedział, że to nie są członkowie narodu polskiego. To, co PiS robi, to cały czas zrywa ten najniższy mianownik. Mówi: to tylko my jesteśmy polskimi patriotami. Kto im dał prawo do takiego mówienia? Jaką trzeba mieć bezczelność, żeby mówić: my jesteśmy patriotami, a inni patriotami nie są. Co to jest za sposób utrzymywania narodu w całości? – pytał.



– To jest zbrodnia, największa zbrodnia, jaką PiS popełnił. Wszystkie inne rzeczy, te złodziejstwa, ja jestem w stanie im wybaczyć. Ale tego dzielenia Polaków nigdy – oświadczył Sienkiewicz.

