Wojenka smoleńska

Kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej nie przyniesie wyjaśnienia przyczyn tragedii, do której doszło 10 kwietnia 2010 r. Będzie za to przebiegać w atmosferze wojny między środowiskiem Antoniego Macierewicza i Zbigniewa Ziobry, nierzadko wkraczającej na łamy bliskich tym obozom mediów. W kuluarach PiS spekuluje się, że może to się zakończyć ostatecznym politycznym „zgrillowaniem” byłego szefa MON.