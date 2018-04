Wulgarna odpowiedź radnego na świąteczne życzenia. "Nie wiedziałem, że mikrofon jest włączony"

Zachowanie posła zarejestrowały kamery Urzędu Miasta, która rejestruje wszystkie obrady rady (uwaga wulgaryzmy):

Jak sam radny tłumaczył swoje zachowanie? W rozmowie z portalem bolec.info Dariusz Mucha - bo o tym radnym mowa - podkreślił, że są to jego szczere życzenia dla przewodniczącego rady, Jarosława Kowalskiego. Radny przyznał jednocześnie, że jest mu przykro, że słowa te zostały uchwycone przez mikrofon. Mucha przyznał, że nie miał świadomości, że jest on włączony. – Nie chciałem nikogo urazić, jeśli tak się stało, to przepraszam – stwierdził.