Laureat Nagrody Nobla, prof. Paula Krugman w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika (SGMK) jest miejscem nauki, które łączy interdyscyplinarnie pięć tzw. obszarów „kopernikańskich” astronomię, medycynę, prawo, filozofię i ekonomię prowadząc w ramach kolegiów w Toruniu, Olsztynie, Lublinie, Krakowie i Warszawie szkołę doktorską. SGMK jest nową uczelnią zapewniającą studentom bezpośredni dostęp do wiedzy naukowców i specjalistów z najlepszych ośrodków naukowych, w tym wielu laureatów Nagrody Nobla.

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, prof. Paul Krugman twórca nowej geografii ekonomicznej oraz nowej teorii handlu międzynarodowego był gościem specjalnym wydarzenia wieńczącego rok akademicki Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Upamiętnienie wybitnego uczonego Mikołaja Kopernika, patrona Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

Przed rozpoczęciem uroczystości wieńczącej rok akademicki Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika prof. Fabrizio Giulimondi, p.o. Rektora SGMK, w imieniu całej społeczności akademickiej SGMK wraz z delegacją z wszystkich Kolegiów i Centrali SGMK oraz noblistą, prof. Paulem Krugmanem, Yochanana Shachmurove’a, prof. City of New York University, prof. Konradem Raczkowskim, Prorektorem UKSW, złożył wieniec pod pomnikiem Mikołaja Kopernika przed Pałacem Staszica w Warszawie.

To wyraz uznania i szacunku złożonego najwybitniejszemu z polskich naukowców, Mikołajowi Kopernikowi patronowi SGMK.

Nagroda “Futurist of The Year 2024” w kategorii Bankowość dla prof. Paula Krugmana

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prof. Paul Krugman odebrał nagrodę “Futurist of The Year 2024” w kategorii Bankowość przyznaną mu w plebiscycie organizowanym przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika.

Plebiscyt Futurist of The Year w 2024 roku wyłonił laureatów, wybitne osobowości, zasłużonych dla przyszłości, za znaczący wkład w danej dyscyplinie w dziewięciu kategoriach: Astronomia, Gospodarka, Bankowość, Medycyna, Technologia, Filozofia/Psychologia, Cyberbezpieczeństwo, Energia i Charytatywności.

Statuetkę Futurist of The Year stanowi astrolabium pierścieniowe – najbardziej skomplikowany instrument obserwacyjny Mikołaja Kopernika – symbolizuje dążenia ludzkości do poznania każdego obszaru wszechświata.

Wybitny amerykański ekonomista, laureat nagrody nobla od lat poszukujący reform instytucjonalnych w dziedzinie polityki gospodarczej prof. Paul Krugman wygłosił wykład specjalny pt. “The Future of Europe” dla osób uczestniczących w zakończeniu roku akademickiego Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Finałem wydarzenia był panel dyskusyjny „Future of the Europe” z udziałem noblisty, prof. Paula Krugmana, prof. Yochanana Shachmurove’a oraz prof. Konrada Raczkowskiego, Prorektora UKSW.

Uczestnikami wydarzenia byli wybitni specjaliści z obszaru ekonomii, bankowości i gospodarki, rektorzy polskich uczelni, profesorowie oraz pracownicy naukowi.

Prof. Paul Krugman: ekonomista, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, twórca nowej geografii ekonomicznej (teorii wyjaśniającej zjawiska związane z m.in. z procesem globalizacji) oraz nowej teorii handlu międzynarodowego. Emerytowany profesor ekonomii i spraw międzynarodowych na Uniwersytecie Princeton. Za prezydentury Ronalda Reagana pełnił funkcję jego doradcy. Autor ponad 20 książek i 200 artykułów w profesjonalnych czasopismach. Znany jest także z felietonów w The New York Times.