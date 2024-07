Duże zmiany w TVP. Biełsat do likwidacji?

"Telewizja Polska włączy swoje obcojęzyczne kanały do jednej struktury organizacyjnej. Jej robocza nazwa to Ośrodek Programów dla Zagranicy. Nowa jednostka ma powstać na bazie istniejących kanałów – TVP World i Telewizji Biełsat. Pierwszy ma zmienić nazwę, a drugi zostanie podzielony na pasma nadające po 6 godzin premierowego programu na dobę – po białorusku (Biełsat), rosyjsku (Wot-tak) i ukraińsku (nazwa jest jeszcze ustalana). Zmiany mają wejść w życie 1 marca 2025 roku" – informuje serwis Press.pl. Jak dodano, szefem nowej struktury będzie Michał Broniatowski, obecny dyrektor TVP World.

Zmiany w zagranicznych kanałach TVP. Co z Biełsatem i TVP World?

Szczegóły zmian w zagranicznych kanałach Telewizji Polskiej przedstawił na konferencji prasowej obecny szef TVP World.

– Biełsat nie zostanie zlikwidowany, będzie jednym z pasm, obok rosyjskojęzycznego Wot-tak i pasma nadawanego po ukraińsku, którego nazwa nie została jeszcze ustalona – tłumaczył Broniatowski. Szefem redakcji białoruskiej ma zostać obecny dyrektor Biełsatu Aleksy Dzikawicki.

– Biełsat do tej pory nadawał premierowe treści przez około trzech godzin na dobę. Po zmianach ten czas wydłuży się do sześciu godzin. Jako oddzielny kanał nadawał będzie TVP World, ale jego nazwa zostanie zmieniona. Za granicą nikt nie kojarzy skrótu "TVP", a zbudowanie rozpoznawalności tej marki poza Polską byłoby bardzo kosztowne. Potrzebujemy nazwy, której rozpropagowanie nie będzie wymagało wydawania ogromnych pieniędzy. Prawdopodobnie w nazwie kanału najdzie się słowo "Poland" – dodaje Michał Broniatowski.

Jak zaznaczył, zmiany będą odbywały się stopniowo. Pierwszej należy spodziewać się 1 września, wraz z nową ramówką TVP World.

Na spotkaniu z dziennikarzami był obecny Paweł Wroński, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które współfinansuje publiczne media dla zagranicy. Nie ukrywał, że zmiany były uzgadniane z MSZ i odpowiadają oczekiwaniom resortu.

Zagraniczne kanały Telewizji Polskiej

Telewizja Biełsat została uruchomiona w grudniu 2007 roku. Stacja nadaje w językach: białoruskim, rosyjskim i ukraińskim. Jest częścią Telewizji Polskiej i od początku współfinansuje ją polskie Ministerstwo Sprawa Zagranicznych. Z inicjatywą utworzenia w ramach TVP kanału dla widzów z Białorusi wyszła Agnieszka Romaszweska-Guzy, która wkrótce stanęła na czele nowo uruchomionej stacji. Romaszewska-Guzy została odwołana z funkcji dyrektora telewizji Biełsat 12 marca. Pełniła ją, z krótką przerwą w 2009 roku, przez 17 lat. Decyzja ta spotkała się z lawiną krytyki. Dyrektorem Biełsatu po zmianach został Aleksy Dzikawicki.

TVP World to anglojęzyczny kanał informacyjny Telewizji Polskiej. Zniknął z anteny w połowie grudnia 2023 roku, w czasie, kiedy zmieniły się władze TVP. Wrócił do nadawania w marcu tego roku. Kanał jest dostępny u polskich, jak i zagranicznych operatorów (m.in. Sling TV w Stanach Zjednoczonych), w serwisach OTT, na stronie Tvpworld.com i w aplikacjach TVP VOD i TVP Go. Na początku lutego dyrektorem TVP World został Jerzy Kamiński, który zastąpił na tym stanowisku Filipa Styczyńskiego. Od 1 marca stacją kieruje Michał Broniatowski.

Czytaj też:

To już oficjalne. Brat gwiazdy TV Republika w Pałacu PrezydenckimCzytaj też:

Przeprowadzka w TV Republika. "Wielomilionowa inwestycja"