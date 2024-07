Koniec telenoweli małopolskiej

"En las Garras de la Pasión", odc. 3452: Ricardo nie może się pogodzić z Beatrice, a w tle tajemniczo uśmiecha się Matteo. Vito i Luka walczą o spadek, lecz ich konflikt wykorzystać chce Pedro wspierany przez potężnego don Andrea. Don Andreo ma pretensje do miejscowych peonów, który chcą wydziedziczyć jego ojca, Juana. Sytuację próbował wykorzystać José, lecz w sprawę zamieszani są też ranczerzy mniej znacznego, konkurencyjnego barona. W ostatniej chwili pojawia cię nieznany brat bliźniak Luki, inny Luka. I ostatecznie to on zostaje wybrany na właściciela hacjendy.

Nowy Luka to Łukasz Smółka, którego wybór zakończył telenowelę małopolską, w której najbardziej podobały nam się szczegóły mało nagłaśniane przez media: jak szeregowy poseł Jarosław opieprzał radnych na głośnomówiącym, a później podobnej motywacji użył były premier Matteo. No i jedzenie bigosu nocą, bo mechanizmy demokratyczne nie działały, ale catering – owszem.