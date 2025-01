Śmigiel, miasto wiatraków i arian

Ufundowany został w średniowieczu na gruntach wsi Koszanowo i dopiero od początku XV w. nazywany był Śmiglem, Szmiglem lub z niemiecka Schmiegelem. Nazwa wywodzi się zapewne od śmigieł wiatraka, jako że miasteczko położone było na wzgórzu, co stwarzało dobre warunki do rozwoju młynarstwa. Dziś zwany jest „miastem wiatraków”, a – jak podaje „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego” – ok. 1890 r. było ich jeszcze 48. Śmigiel kilkukrotnie uzyskiwał nadania praw miejskich – m.in. w 1415 r., kiedy Ramszel von Oppeln nadał mu prawo magdeburskie, które potwierdził później król Kazimierz Jagiellończyk. W XVI w. miasto stało się jednym z ośrodków reformacji, znanym przede wszystkim z działalności arian polskich, którym przewodził Eliasz Arciszewski ze znanego rodu szlacheckiego.