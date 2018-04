"Oni zasłynęli z bezczelnego stosunku do pieniędzy". Macierewicz o opozycji

– Warto, żeby teraz dali wyraz temu, jak jest naprawdę, żeby słowa, które powtarzali przez ostatnie dwa lata, atakując rządzących z PiS, stały się dla nich miernikiem prawdy. Jeżeli sami tego nie zrobią, to większością głosów obozu patriotycznego zostaną do tego zmuszeni – stwierdził Macierewicz.

Polityk podkreślił, że ogłoszona wczoraj przez Jarosława Kaczyńskiego potrzeba obniżki pensji poselskich była konsultowana z kierownictwem partii. – To jest decyzja, co do której nikt z kierownictwa PiS nie miał cienia wątpliwości. To jest jednogłośna decyzja całego kierownictwa. Sprawy społeczne są jednymi z najważniejszych dla nas wszystkich, dla życia społecznego, dla możliwości sprawiedliwego rozwoju Polski, dlatego taką decyzję podjęliśmy – mówił były szef MON.

