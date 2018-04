Orbán: Gdy atakują Polskę, atakują Europę Środkową, atakują także nas!

Dzisiaj prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki, wraz z delegacją, uczestniczyli w odsłonięciu pomnika ofiar Katastrofy Smoleńskiej „Memento. Podczas uroczystości przemawiał także premier Węgier Viktor Orbán.

Tajemnica przyjaźni między narodami

– Są w życiu takie tajemnicze rzeczy jak przyjaźń, nikt nie wie jak to się dzieje, ale ludzie się przyjaźnią i jest coś takiego jak przyjaźń między narodami – mówił Orbán. – Jest wielu Węgrów, którzy nie spotkali w życiu żadnego Polaka, jednak jeśli ktoś by im powiedział, że Polacy potrzebują pomocy, ci sami ludzie jako piersi ruszą ją wam nieść. To jest tajemnica przyjaźni między narodami – dodał polityk.

Orbán zapewnił też, że „tak jak do tej pory, tak w przyszłości Polska może liczyć na Węgry”. – Wszyscy wiedzą że Polska jest wielkim krajem, nie tylko duchowo i terytorialnie, ale też historycznie. Polska jest głównym państwem Europy Środkowej. Ten region to także nasza przyszłość. Gdy atakują Polskę, atakują Europę Środkową, atakują także nas – dodał.