Do łóżek nie zaglądać! Konfesjonały? To co innego

„Jak można pozwalać na sytuację, że dziewięciolatek idzie do obcego mężczyzny, klęczy przed konfesjonałem i musi wyrecytować swoje grzechy? To nie jest dla niego sytuacja bezpieczna” – mówi radna. Dodaje, że spowiednicy nie mają przygotowania psychologicznego i wypytując nieletnich o grzechy, mogą posuwać się do nadużyć. Postuluje: spowiedź do 18. roku życia powinna być zakazana. Żąda, by jej apel usłyszała rzeczniczka praw dziecka, Monika Horna-Cieślak, i posłowie.