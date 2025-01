Trump pójdzie Polsce na rękę? Kosiniak-Kamysz: Jestem pełen optymizmu

Prezydent USA Joe Biden podjął decyzję o wprowadzeniu obostrzeń w eksporcie najnowszych czipów NVIDIA, by zapobiec wpadnięciu zaawansowanej technologii w ręce przywódców krajów takich jak Chiny i Rosja. Polska znalazła się w grupie państw z ograniczonym dostępem do czipów, co wywołało oburzenie nad Wisłą.

Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że nowy prezydent USA cofnie tę niekorzystną dla Polski decyzję.

– Ważne jest też w nowym otwarciu relacji naprawienie błędu, który poprzednia administracja podjęła w ostatnich dniach: choćby sprawa dostępności do mikroprocesorów, do czipów, gdzie Polska została ograniczona. Uważam, że to był błąd administracji prezydenta Bidena – powiedział.

– Takich rzeczy się nie robi, to nie jest strategiczne partnerstwo, strategiczna przyjaźń, na którą się umawialiśmy. Więc dziwię się, że na koniec administracja prezydenta Bidena podjęła taką decyzję. Tu patrzę z optymizmem na nową administrację – dodał szef PSL.

Kosiniak-Kamysz: Polska ma dobre papiery

Polityk wyznał, że wierzy, iż współpraca między Polską a USA będzie dobra, mimo tego, że duża liczba polityków Koalicji Obywatelskiej wypowiadała się o Donaldzie Trumpie mało przychylnie.

– Jaka będzie rola Stanów Zjednoczonych? Czy np. format, który był prowadzony z ministrami obrony ok. 50 państw – bo to nie tylko państwa NATO – pomocy dla Ukrainy, z inicjatywy byłego sekretarza obrony będzie kontynuowany? My mamy wiele kwestii do rozstrzygnięcia z nową administracją – stwierdził.

– Ja jestem za tym, żeby budować jak najsilniejsze relacje i Polska ma swoje dobre papiery: i wydatki na zbrojenia, ale też zakupy w Stanach. To są te dwie rzeczy, które nas legitymują przed Stanami Zjednoczonymi w bardzo silny sposób – dodał szef MON.

Czytaj też:

Rząd Tuska ostrożny wobec Trumpa. "Trzeba czekać"Czytaj też:

NATO wzmacnia bezpieczeństwo na Bałtyku. Kosiniak-Kamysz: Powstała ważna inicjatywa