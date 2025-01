Rząd Tuska ostrożny wobec Trumpa. "Trzeba czekać"

O godz. 18 czasu polskiego Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uroczystość zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA została zorganizowana na Kapitolu. – Ja, Donald J. Trump, uroczyście przysięgam urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych wiernie sprawować oraz ze wszystkich swych sił konstytucji Stanów Zjednoczonych dochować, strzec i bronić. Tak mi dopomóż Bóg – oto słowa przysięgi złożonej przez przywódcę.

"Gratulacje dla Donalda Trumpa z okazji zaprzysiężenia na 47. prezydenta USA. Wszystkiego najlepszego z Polski i od polskiej prezydencji w Radzie UE" – napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

Rząd Tuska będzie czekać

Polski rząd zamierza czekać z wypowiedziami na temat Donalda Trumpa do czasu pierwszych decyzji nowej amerykańskiej administracji – podała Wirtualna Polska. Przedstawiciele rządu mają ograniczać się do trzech komunikatów: "Ministrowie w oficjalnych i nieoficjalnych oświadczeniach przede wszystkim: wyrażają nadzieję na trwanie i wzmacnianie NATO, podkreślają wagę relacji transatlantyckich i rolę, jaką Polska może odegrać w dialogu między Europą a USA oraz zwracają uwagę na to, jak ważne jest dalsze wspieranie Ukrainy".

– Trzeba czekać na działania, żeby odnosić się do konkretów. MSZ jest kluczowym resortem, więc na tym etapie nie może sobie pozwalać na spekulacje – przekazał informator WP.

Bardziej wylewny wobec nowego przywódcy USA jest wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W serii publicznych wystąpień w ubiegłym tygodniu podkreślał, że Polska do zmiany administracji podchodzi "bardzo poważnie, z nadzieją, z optymizmem". Z kolei na jednej z konferencji w obecności byłej ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że "Polska spełnia wszystkie warunki, które prezydent Trump stawia przed państwami Sojuszu", nawiązując do wypowiedzi wzywających państwa NATO do wydawania 5 proc. PKB na obronność.

Czytaj też:

Trump głosił pierwsze decyzje. Dwie płcie, stan wyjątkowy, deportacje migrantówCzytaj też:

Pierwsze przemówienie Trumpa w roli prezydenta: Zaczyna się złota era