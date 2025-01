Nawrocki złożył ważną deklarację. "Nigdy tego nie podpiszę"

We wtorek kandydat na prezydenta Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Myślenic (woj. małopolskie). Jak zauważył, Dzień Babci jest okazją do dyskusji na temat sytuacji seniorów w Polsce. Przypomniał, że za rządów Donalda Tuska w 2012 r. ówczesny prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę podwyższającą wiek emerytalny do 67. roku życia.

– Nie chciałbym wszystkich państwa straszyć, ale skoro coś już miało miejsce, to nasza logika, intelekt podpowiada, że to się stać może – wskazał Nawrocki.

"Seniorzy nie mogą czuć się bezpiecznie"

– Jako obywatelski kandydat na prezydenta tutaj, w Myślenicach, chcę jasno wszystkim państwu powiedzieć, że jako prezydent RP nigdy nie podpiszę ustawy zwiększającej wiek emerytalny Polek i Polaków – zadeklarował Karol Nawrocki.

– Gdyby prezydent i premier byli z tego samego środowiska politycznego i partyjnego, które ma już na swoim koncie podwyższenie wieku emerytalnego, a więc prezydentem Polski zostałby zastępca Donalda Tuska, czyli wiceprzewodniczący PO [Rafał Trzaskowski – red.], to polscy seniorzy nie mogą niestety czuć się bezpiecznie – ostrzegał.

Nawrocki: Stop samorządowej oligarchii

Podczas swojego wystąpienia prezes IPN przekonywał również, że należy położyć kres "samorządowej oligarchii". – Nie może być tak, że gdy w końcówce 2024 r. zostaje do rozdysponowania 10 mld zł na samorządy, to miliard trafia do Warszawy, do ratusza warszawskiego, do pana prezydenta, wiceprzewodniczącego PO tylko dlatego, że głosem polskich samorządowców w mediach i w całej Polsce staje się oligarchia pięciu samorządowców z tego samego środowiska partyjnego i politycznego – mówił.

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS obiecał, że jeśli zostanie wybrany na najwyższy urząd w państwie, to będzie lobbował na rzecz przywrócenia rządowych programów inwestycji strategicznych oraz do promowania zrównoważonego rozwoju kraju. – Stop samorządowej oligarchii, która wypowiada się w imieniu kilku tysięcy samorządowców, a należy do jednego środowiska politycznego. Tak Polska się nie rozwinie – podkreślił.

