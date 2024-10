Lud Boży podmiotem misji. Odbyło się pierwsze forum teologiczne Synodu o synodalności

Forum teologiczne odbyło się w kurii generalnej jezuitów. W spotkaniu wzięli udział nie tylko teolodzy, ale też wielu z uczestników Synodu. Tematem forum był Lud Boży jako podmiot misji.

Prowadzącym forum teologiczne była austriacka teolog Klara Csiszar. Wykład wprowadzający wygłosił natomiast wiceprzewodniczący niemieckiej drogi synodalnej prof. Thomas Söding. Mówił o podmiotowości Ludu Bożego na podstawie własnej interpretacji Nowego Testamentu. Wszyscy prelegenci forum byli zgodni, że potrzeba przeprowadzenia reform, które pozwolą urzeczywistnić wizję Kościoła, która powstała podczas Soboru Watykańskiego II.

"Kościół nie może być monarchią"

Jednak w części poświęconej pytaniom pojawiło się kilka krytycznych uwag. Teolog i misjonarz z Włoch ks. Nicola Rosetti zwrócił uwagę, że w żadnym z wykładów nie zwrócono uwagi na głoszenie kerygmatu. Co więcej, duchowny postawił pytanie o to, w jaki sposób można oczekiwać, że cały Lud Boży stanie się podmiotem misji, skoro niewielki procent ochrzczonych regularnie uczęszcza do kościoła.

Swoje propozycje reform przedstawiła z kolei włoska teolog kanonistka prof. Donata Horak. Odniosła się ona do posoborowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, który został promulgowany przez św. Jana Pawła II. Jej zdaniem, wniósł on pozytywne zmiany, jednak wciąż widoczne są w nim "dwie eklezjologie". Horak podkreśliła, że w wielu kanonach wierni są traktowani jak poddani, a rady duszpasterskie są opcjonalne. Kanonistka zwróciła uwagę, że w kodeksie przejawia się też minimalistyczne podejście do konsultacji, a z kolei synody mają charakter wyłącznie konsultacyjny. Teolog podkreśliła, że w posoborowym kodeksie zostały "naleciałości o charakterze monarchicznym, a jak stwierdziła prof. Horak "Kościół nie może być monarchią".

