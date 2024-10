Synod o synodalności. Piątek dniem modlitwy ekumenicznej

Piątek 11 października to dla uczestników Synodu o synodalności dzień ekumeniczny. Wieczorem w Watykanie uczestnicy Synodu oraz delegaci innych wyznań chrześcijańskich wezmą udział w czuwaniu modlitewnym. Wieczór modlitwy został przygotowany wspólnie przez Sekretariat Synodu, Dykasterię ds. Jedności Chrześcijan oraz Wspólnotę z Taizé.

W poprzednim roku, modlitwa ekumeniczna odbyła się jeszcze przed otwarciem zgromadzenia synodalnego – była swego rodzaju punktem wprowadzającym. W tym roku wybrano datę 11 października.

Rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II

Data nie jest przypadkowa. Tego dnia przypada 62. rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, poprzez który Kościół katolicki oficjalnie przystąpił do ruchu ekumenicznego, o czym przypomniał prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch.

Kard. Koch przypomniał również, dlaczego ekumeniczne czuwanie modlitewne odbędzie się na Placu Pierwszych Męczenników w Watykanie, między Bazyliką św. Piotra i Aulą Pawła VI. Według tradycji, to właśnie w tym miejscu miał ponieść śmierć św. Piotr. – To miejsce przypomina nam, że świętość jest najpewniejszą drogą do jedności – zaznaczył prefekt Dykasterii ds. Jedności Chrześcijan.

Briefing prasowy z okazji dnia ekumenicznego

Podczas czwartkowego briefingu prasowego przedstawicielka menonitów pochwaliła działania ekumeniczne i wyraziła uznanie za zaproszenie na synod delegata tak niewielkiej wspólnoty chrześcijańskiej. Jej zdaniem, pokazuje to, że na synodzie każdy głos jest ważny.

Z kolei kard. Koch został zapytany o możliwość interkomunii, czyli możliwości przyjmowania komunii w Kościele katolickim przez chrześcijan innych wyznań. Stanowiskiem w tej sprawie ma zająć się jedna z grup roboczych, powołanych przez papieża Franciszka.

Czytaj też:

Kobieta-papież? Ależ tak. Dla marzycieli z Watykanu – nie ma już granicCzytaj też:

Lud Boży podmiotem misji. Odbyło się pierwsze forum teologiczne Synodu o synodalności