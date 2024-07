"Wołyń bez mitów 2". Zapraszamy na konferencję

11 lipca o 19:30 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbędzie się konferencja i premiera książki "WOŁYŃ BEZ MITÓW 2".

Jednym z prelegentów będzie redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. W wydarzeniu będą uczestniczyć także m.in.: dr Lucyna Kulińska, prof. Andrzej Zapałowski, Leszek Żebrowski czy Rafał Otoka Frąckiewicz.

Wydarzenie jest połączone z premierą książki noszącej podobny tytuł: "WOŁYŃ BEZ MITÓW 2. Kulisy ukraińskiego ludobójstwa na Polakach". To cykl wywiadów-rzek przeprowadzonych przez Pawła Zdziarskiego, którego rozmówcy będą jednocześnie prelegentami podczas wspomnianej konferencji.

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

Wołyń bez mitów

To już druga książka tak zacnych autorów w tej tematyce. Rok wcześniej ukazała się "WOŁYŃ BEZ MITÓW. Kulisy ukraińskiego ludobójstwa na Polakach" pod redakcją Pawła Zdziarskiego.

Autorami pozycji są oprócz Zdziarskiego: Stanisław Srokowski, Edward Bień, Henryk Jakubicki, Czesław Filipowski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, dr Michał Siekierka, Ewa Siemaszko, dr Leon Popek, Leszek Żebrowski, dr Leszek Pietrzak, dr Krzysztof Kawęcki, Ireneusz Lisiak, Witold Gadowski, Paweł Lisicki, Stanisław Michalkiewicz, Łukasz Warzecha

"Na temat ukraińskiego ludobójstwa na terenie dawnych południowo-wschodnich województw II RP pojawia się mnóstwo mitów. W imię politycznej poprawności unika się nazwania rzeczy po imieniu. Zupełnie zapomina się o tym, że wprowadzony przez władze w Kijowie zakaz ekshumacji i pochówków Polaków, kult zbrodniarzy z OUN-UPA oraz zakłamywanie historii to nieustanne dostarczanie argumentów Kremlowi. Dobre relacje polsko-ukraińskie muszą zostać oparte na prawdzie, inaczej będą jedynie wydmuszką. Paweł Zdziarski przeprowadził serię wywiadów-rzek ze świadkami ludobójstwa, wybitnymi historykami i znanymi publicystami. W ten sposób powstała pierwsza w Polsce publikacja, która przedstawia temat ludobójstwa na Kresach w tak szeroki sposób. Może to być doskonała odtrutka na propagandę i cenzurę, którą stosują media głównego nurtu" – czytamy we fragmencie książki.

