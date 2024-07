Przełomowy sondaż? Olbrzymi spadek poparcia dla PiS

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to próg wyborczy przekroczyłaby Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Trzecia Droga oraz Lewica. Poza tą ostatnią formacją wszystkie partie tracą poparcie. Największy spadek notuje PiS, jednak również i KO nie może spać spokojnie i notuje poważne tąpnięcie. Obie partie dzielą 4 pkt. proc.

Nowy sondaż. PiS traci poparcie

Na czele sondażu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,2 proc. Taki wynik oznacza spadek o 3,2 pkt. proc w porównaniu z ostatnim sondażem. Na drugim miejscu znalazło się tradycyjnie Prawo i Sprawiedliwość, które po stracie 6,5 pkt. proc. ma obecnie 27,2 proc. Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, która cieszy się obecnie wynikiem 11 proc. (o 0,9 pkt proc. mniej niż ostatnio).

Trzecią Drogę popiera obecnie 9 proc. badanych. Tym samym sojusz ludowców i Szymona Hołowni notuje kolejną stratę poparcia, tym razem o 1,8 pkt. proc. Na ostatnim miejscu tradycyjnie znalazła się Lewica, którą popiera 7,7 proc Polaków. To jedyna formacja, która wzmocniła swój wynik. W porównaniu z ostatnim sondażem poparcie dla Lewicy wzrosło o 1,5 pkt. proc. Do tego 13,9 proc. uczestników badania zaznaczyło opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" (to więcej aż o 11,4 pkt. proc.), a inne partie wskazało 0 proc. wyborców.

Sondaż United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 5-8 lipca 2024 roku. Badanie zrealizowano metodą CAWI/CATI na grupie 1000 osób.

Czemu Kaczyński traci wyborców?

Skąd ten nagły spadek poparcia w przypadku PiS? Prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z WP wskazuje na problemu wewnętrzne partii, w tym konflikt w Małopolsce. Jak dodaje, ze względu na brak zdolności koalicyjnych PiS nie ma szans na powrót do władzy.

– Dodatkowo Kaczyński od wielu miesięcy nie mówi nic nowego, powtarza ten sam przekaz– zauważa z kolei prof. Antoni Dudek z UKSW w rozmowie z portalem.



