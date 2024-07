Kluczowa umowa zawarta. Chodzi o 180 czołgów K2

Jak przekazuje PolskieRadio24.pl Polska Grupa Zbrojeniowa i południowokoreański koncern Hyundai Rotem zawarły umowę powołującą konsorcjum na potrzeby realizacji kolejnych zobowiązań, wynikających z zawartej z azjatyckim partnerem umowy ramowej na dostawy czołgów K2.

Dostawa kolejnych 180 czołgów

– Do realizacji dalszej części kontraktu niezbędne jest utworzenie konsorcjum spółek z Polski i Korei. To z kolei pozwoli podpisać drugą umowę wykonawczą na dostawę kolejnych 180 czołgów K2 – powiedział wiceminister obrony, Paweł Bejda. Przewidywanym terminem jest wrzesień. Do podpisania umowy może dojść podczas targów obronnych w Kielcach.

– Doświadczenia wschodnich sąsiadów Polski wskazują, że chodzi tu między innymi o szybką transformację wojsk pancernych. Proces ten może przyspieszyć strategiczna współpraca z Koreą Południową – dodał Bejda. Polityk zaznaczył, że dalsza współpraca musi być oparta na transferze technologii oraz stopniowej polonizacji uzbrojenia. Wiceszef MON podkreślił, że Polska dzięki współpracy z Koreą mogłaby stać się ważnym ośrodkiem produkującym czołgi dla rynku europejskiego oraz państw NATO. – Równie realne jest utworzenie w naszym kraju centrum serwisowego dla czołgów K2 w wersji PL – zakończył Paweł Bejda.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister obrony Shin Won-sik rozmawiali w czerwcu o wspólnych projektach Polski i Korei Południowej w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa i rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jedną z poruszanych kwestii była polonizacja czołgu K2.

Rozwój polskich zakładów zbrojeniowych

– To był kluczowy nasz wniosek, żeby usprawnić przekaz transferu technologii i możliwości produkcyjnych w Polsce, uzyskać te możliwości produkcyjne, współprodukcyjne, w Polsce przez Polską Grupę Zbrojeniową. Zmienia się struktura Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pod względem osobowym, jest nowym zarząd, w tym tygodniu mieliśmy kolejne spotkanie ministerstwa aktywów państwowych z PGZ-tem, przygotowujący PGZ-et do tego, żeby w kilku miejscach w Polsce np. w Poznaniu co deklarowałem, żeby ta produkcja czołgów K2 się mogła odbywać. Mamy pełne potwierdzenie po dzisiejszej wizycie woli współpracy w tym zakresie, jak najszybszego przekazania informacji o charakterze technicznym, żeby polskie zakłady zbrojeniowe mogły się rozwijać – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

