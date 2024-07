Epoka AI. Pojawił się duży problem dla cyberbezpieczeństwa Polski

"Rosnące napięcia geopolityczne, coraz bardziej wyrafinowane taktyki cyberprzestępców, poszerzający się dostęp do narzędzi obsługujących sztuczną inteligencję zwiększają zagrożenie dla każdej firmy. To tylko podsyca konkurencyjność w obszarze specjalistów cyberbezpieczeństwa. Jak wynika z danych HSBC, inwestycje w zwiększone bezpieczeństwo są najwyższym priorytetem liderów biznesu IT w 2024 roku. 69 proc. z nich twierdzi, że planuje w najbliższych miesiącach zwiększyć swoje budżety na cyberbezpieczeństwo, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z nakładami finansowymi w roku ubiegłym. Pomimo od lat rosnącej świadomości na temat zagrożeń, rynek pracy w dalszym ciągu boryka się z niedoborem talentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – jak podają dane World Economic Forum zawarte w raporcie ManpowerGroup, by zlikwidować tę lukę, potrzebne są 4 mln pracowników więcej" – czytamy w raporcie "IT World of Work 2024".

Brakuje specjalistów

Rozwój narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję i rosnąca liczba cyberataków prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, podano także.

"W Polsce mierzymy się z pasywnym rynkiem pracy kandydatów IT, borykamy się z niedoborem talentów, szczególnie o wysokich kompetencjach. Z uwagi na intensywny rozwój technologii oraz narastającą liczbę cyberataków, a co za tym idzie zwiększone inwestycje firm w bezpieczeństwo, luka pracowników w tym obszarze stale będzie rosła" – powiedziała kierownik zespołu rekrutacji stałej w Experis Anna Nowakowska, cytowana w materiale.

AI a bezpieczeństwo

Ekspert z obszaru cyberbezpieczeństw powinien posiadać bardzo dobrą znajomość narzędzi, standardów i regulacji związanych z bezpieczeństwem informatycznym i rozwiązaniami chmurowymi, podano także.

"Wśród pożądanych kompetencji są m.in. dobre zrozumienie zastosowania sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie, znajomość podstawowych zasad kryptografii, umiejętność analizy ryzyka, zarządzanie incydentami, umiejętność identyfikacji i naprawy luk w oprogramowaniu połączone z doświadczeniem w przeprowadzaniu testów penetracyjnych" – dodała Nowakowska.

"Nie będzie zaskoczeniem twierdzenie, że sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w wielu procesach biznesowych każdego dnia. Jak podaje Salesforce, we wrześniu 2023 roku z narzędzi AI korzystał 1 na 5 pracowników biurowych, w styczniu 2024 roku był to już 1 na 4 pracowników, a liczba aplikacji i narzędzi z jej elementami nieustannie wzrasta. Należy jednak zauważyć, że rośnie luka kompetencyjna wśród specjalistów związanych z nowymi technologiami. Według analizy World Employment Confederation, 78% liderów biznesu obawia się, że nierealnym jest szkolenie pracowników w tempie niedobiegającym rozwojowi technologii w ciągu najbliższych trzech lat" – podsumowano w raporcie.

