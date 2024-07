Hołownia zawiadamia prokuraturę ws. Pawłowicz. Jest reakcja TK

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w czwartek, że złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa przez sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz. O swoich działaniach w związku z nałożeniem przez sędzię grzywny na posła Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował podczas porannej konferencji prasowej.

TK: Marszałek powiedział nieprawdę

W reakcji na stronie Trybunału Konstytucyjnego zostało opublikowane oświadczenie z wezwaniem marszałka Sejmu do przeproszenia Pawłowicz.

"Marszałek Sejmu zarzucił sędziemu Trybunału Konstytucyjnego popełnienie przestępstwa w związku ze sprawowaniem urzędu podczas rozprawy i w konsekwencji zapowiedział złożenie zawiadomienia do Prokuratora Generalnego. Wypowiedź pana marszałka wprowadza opinię publiczną w błąd i narusza dobre imię Pani Profesor Krystyny Pawłowicz" – napisano w komunikacie.

Zdaniem TK Hołownia powiedział nieprawdę, "bowiem postanowienie w sprawie nałożenia kary porządkowej za naruszenie powagi i porządku czynności sądowych na posła Pawła Śliza reprezentującego Sejm w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wydał Trybunał Konstytucyjny w składnie pięciu sędziów, a ogłosiła je jedynie pani profesor Krystyna Pawłowicz, jako przewodnicząca składu orzekającego".

Przypomniano ponadto, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i "podlegają tylko Konstytucji, a bezprawne groźby złożenia nieuzasadnionego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa są karalne".

Hołownia składa zawiadomienie ws. popełnienia przestępstwa przez Pawłowicz

Marszałek Sejmu o swojej decyzji mówił podczas konferencji prasowej. – Złożę dziś zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz, która nałożyła grzywnę na posła na Sejm Pawła Śliza, mimo że jest objęty immunitetem poselskim – przekazał. Jak podkreślił, "może to dla niektórych nowość", ale "również sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są zobowiązani przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa".

Z zapowiedzi Hołowni wynika, że zawiadomienie trafi do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. – Trybunał Konstytucyjny nie jest organem organizującym pracę Sejmu, nie jest organem stojącym ponad prawami Rzeczypospolitej Polskiej, on ma ściśle określone kompetencje, które powinien realizować, natomiast wybryki, bo tak to w mojej ocenie trzeba ująć, sędziów, którzy zamierzają karać w sposób administracyjny posłów na Sejm […] to są rzeczy absolutnie niedopuszczalne – tłumaczył marszałek.

