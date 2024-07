Były dziennikarz TVP w TV Republika. O nim był głośny materiał "Wiadomości"

Po zmianach, które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Wśród zwolnionych dziennikarzy Telewizji Polskiej znalazł się m.in. Marcin Bakalarski.

Marcin Bakalarski zadebiutował niedawno w głównym programie informacyjnym na antenie Telewizji Republika. W serwisie "Dzisiaj" przygotowuje relacje. We wtorkowym wydaniu opisywał manifestację w Lublinie przeciw torturom, którym w areszcie ma być poddawany ks. Michał Olszewski. Duchowny usłyszał zarzuty w związku ze środkami przyznanymi jego fundacji Profeo z Funduszu Sprawiedliwości.

Nowy dziennikarz w Telewizji Republika. Był bohaterem "Wiadomości" TVP

Były dziennikarz Telewizji Polskiej w ostatnich latach pracował w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, gdzie odpowiadał za aktywności w mediach społecznościowych. Głośno zrobiło się o nim w listopadzie 2019 roku, gdy został pokazany w "Wiadomościach" jako pierwszy Polak, który poleciał do USA po zniesieniu obowiązkowych wiz. W materiale nie zaznaczono, że jest on zatrudniony w TVP, co wywołało falę oskarżeń o "ustawkę".

"Dementuję fejkniusa jakoby lot pierwszego Polaka bez wizy do USA pokazany przez „Wiadomości” był „ustawką”. Red. Bakalarski przeszedł standardową procedurę ESTA jak każdy podróżny. Materiał miał charakter poradnikowy, pokazujący co należy zrobić żeby polecieć do USA bez wizy" – tłumaczył ówczesny szef TAI Jarosław Olechowski.

Przed pracą w TVP, Marcin Bakalarski był rzecznikiem PiS w Łowiczu i asystentem polityków tej partii.

TV Republika w telewizji naziemnej

W piątek 21 czerwca, podczas przyspieszonego posiedzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zdecydowano w sprawie dwóch miejsc na ósmym multipleksie. Decyzją Rady, przyznano je Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza oraz telewizji wPolsce24, związanej z braćmi Karnowskimi.

Blisko dwa tygodnie temu na kanale 51. naziemnej telewizji cyfrowej pojawiła się już plansza zapowiadająca emisję TV Republika. "Tutaj za chwilę będzie Telewizja Republika. Powiedz innym jak dostroić odbiornik" – czytamy w komunikacie.

Aby stacja mogła rozpoczął regularną emisję, konieczne było jeszcze wydanie koncesji KRRiT z podpisem przewodniczącego. W środę 3 lipca przewodniczący KRRiT Maciej Świrski poinformował o podpisaniu koncesji dla TV Republiki i wPolsce24. We wtorek 9 czerwca obie koncesje pojawiły się na stronie internetowej KRRiT.

Z koncesji TV Republika wynika, że stacja powinna rozpocząć nadawanie nie później niż 14 dni od daty jej udzieleni, czyli od 2 lipca.

Czytaj też:

Będzie film o przejęciu TVP. "Kto za tym wszystkim stoi?"Czytaj też:

TVP Info ustąpiła miejsca TV Republika. Wypadli z czołówki