"Zostali skazani, bo byli Polakami. To była ich wina". 78. rocznica zbrodni katyńskiej

Dziś mija 78 lat od zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej. Jak każdego roku, także dziś w Lesie Katyńskim odbyły się uroczystości upamiętniające zbrodnię NKWD. Rozpoczęły się one od symbolicznego uderzenia w Dzwon Pamięci.

W uroczystej Mszy świętej udział wzięli Ambasador RP w Moskwie Włodzimierz Marciniak wraz z delegacją oraz przedstawiciele Polonii Smoleńskiej. W czasie swojego wystąpienia polski ambasador porównywał zbrodnię katyńską do katastrofy smoleńskiej. Przypominał, że zarówno w 1940 r. w Katyniu, jak i w Smoleńsku w roku 2010 zginęli ludzie różnych wyznań, zawodów, odmiennych poglądów politycznych i podkreślał, że ich wszystkich łączyły miłość do ojczyzny i ofiarna służba. – Przybyliśmy, aby dać świadectwo prawdzie. Ufając Opatrzności, wierzymy, że nasza wytrwała służba Rzeczpospolitej pozwoli obie te tragiczne rany zagoić – dodawał.

"Zostali skazani, bo byli Polakami"

– Zostali skazani, bo byli Polakami. To była ich wina, bo przecież Polska miała zejść ze sceny, zniknąć z mapy Europy – mówił z kolei o ofiarach zbrodni katyńskiej o. Ptolemeusz, proboszcz smoleńskiej parafii.

Duchowny pytał też: "Czy my jesteśmy, tak jak oni, jednego ducha i jednego serca?". O. Ptolemeusz dodawał, że nie, ale należy zrobić coś, aby tak nie było. Podkreślał, że nie stanie się to przez spory, zaś przez ich rozwiązywanie.

Na polskim cmentarzu w Katyniu pochowane są szczątki ok. 4400 oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Zawiera on sześć dużych grobów zbiorowych ze szczątkami oficerów i dwie mogiły generałów.