Rzecznik Izraela potwierdza: Prezydent Rivlin oskarżył Polskę o współudział w Holokauście

W czwartek na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz przeszedł coroczny Marsz Żywych. Na jego czele szli prezydenci Polski oraz Izraela. Obaj przywódcy wygłosili także przemówienia.

Izraelskie media donoszą, że prezydent Izraela miał stwierdzić, że Polacy brali czynny udział w Holokauście, pomagając Niemcom. – Nie ma wątpliwości, że było wielu Polaków, którzy walczyli z nazistowskim reżimem, ale nie możemy zaprzeczyć, że Polska i Polacy mieli udział w eksterminacji – miał powiedzieć Reuven Rivlin. "Times of Israel" cytuje również inne słowa przywódca Izraela: – Polska pozwoliła na wprowadzenie przerażającej ludobójczej ideologii Hitlera i była świadkiem fali antysemityzmu wywołanej przez prawo, które właśnie wprowadzono – miał powiedzieć prezydent.

Do sprawy na Twitterze odniósł się Andrzej Duda. Polski prezydent zaprzeczył, jakoby w wystąpieniu Reuven Rivlina padły słowa przypisywane mu przez "The Times of Israel".

Teraz jednak izraelski dziennikarz twierdzi, że rzecznik prezydenta Rivlina potwierdziła cytowane wyżej słowa. Prezydent Izraela miał nie tylko oskarżyć Polaków, ale również państwo polskie.