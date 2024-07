Czarnek deklaruje "pomoc" PiS dla PSL. "Chcemy ratować"

Kwestia aborcji stanowi jedną z najpoważniejszych osi sporu w koalicji. Lewica, część KO oraz Polski 2050 chcą liberalizacji przepisów, w tym dekryminalizacji aborcji. Z kolei PSL nie zgadza się na taki krok wskazując, że jest gotowe zgodzić się na powrót do sytuacji sprzed wyroku TK z 2020 r.

– Nie czujemy żadnej presji i żadnych nacisków ze strony koalicjantów. To, co wyczynia Lewica, robi na własny rachunek. A premiera Tuska bym prosił, żeby się za nami nie ujmował, bo nie jest to nam do niczego potrzebne. Tak, jak jego nawoływanie do głosowania na Trzecią Drogę w wyborach parlamentarnych, które rzekomo miało dać nam niesamowity handicap – powiedział Wirtualnej Polsce marszałek senior Marek Sawicki z PSL.

– Kwestia praw kobiet nie była rozstrzygająca w wyborach do Sejmu i Senatu. A ten, kto tak twierdzi, myli się albo świadomie kłamie. Z badań wynika, że na PiS i Konfederację łącznie zagłosowało więcej kobiet niż na koalicję 15 października – dodaje Sawicki.

Jak donosi serwis, politycy PSL tracą cierpliwość – mają dość ataków ze strony Lewicy oraz związanych z nią aktywistów. Dochodzi do ataków na biura posłów PSL w terenie.

Posłanki oburzone

– Ja patrzę na to, co się dzieje przed biurami posłów PSL tak, że być może wyborczynie wybiją im z głowy pomysły, które sprawiają, że nie są w stanie zagłosować za czymś, co jest europejskim standardem – komentowała w Onecie rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.

Jednak w kuluarach posłanki mają wypowiadać się o ludowcach. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że żadna presja nie zmieni postępowania jego partii w kwestiach światopoglądowych. Oznajmił, że PSL "nie obawia się ani biskupów, ani lewaków". Mówił, że ludowcy to ludzie, których "nie wystraszą ataki oraz opluwanie".

PiS szuka swojej szansy

Czy to oznacza, że PiS może rozważać budowanie koalicji z PSL? – Z takim Kosiniakiem łatwiej będzie nam myśleć o koalicji – mówi jeden z posłów PiS. "Z PiS płyną pozytywne słowa w kierunku ludowców. Gdy zapytaliśmy w Sejmie byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka o to, czy PiS może poprzeć projekt ustawy autorstwa PSL o "wychowaniu patriotycznym" w szkołach, nasz rozmówca potwierdził. – Bezwzględnie poprę taki projekt ustawy, ten kierunek jest bardzo dobry – powiedział Wirtualnej Polsce" – czytamy.

– Premier Kosiniak-Kamysz przejrzał na oczy i widzi już, że działanie tego rządu powoduje radykalny spadek poparcia dla PSL. W związku z tym próbuje ratować PSL przed całkowitym wchłonięciem przez koalicję 13 grudnia i utratą poparcia w społeczeństwie. A my, jako PiS, chcemy PSL w tym pomóc – mówi Przemysław Czarnek.

