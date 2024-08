List otwarty do Tuska ws. Leppera. "Ostatnia próba ugodowego rozstrzygnięcia"

List otwarty do Donalda Tuska w tej sprawie został opublikowany w rocznicę śmierci Andrzeja Leppera, tj. 5 sierpnia.

List otwarty do Donalda Tuska. Chodzi o zadośćuczynienie dla rodziny Andrzeja Leppera

"Działając w imieniu organów statutowych Związku Zawodowego Rolnictwa 'Samoobrona' uprzejmie proszę Pana Premiera o przypomnienie panu Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu o konieczności udzielenia odpowiedzi na wniosek pełnomocnika Tomasza Leppera, syna śp. Andrzeja Leppera, dotyczący zapłaty zadośćuczynienia z Funduszu Sprawiedliwości członkom jego rodziny" – napisał przewodniczący Związku Marek Duszyński.

W liście zarzucił on ministrowi sprawiedliwości, który jest jednocześnie dysponentem wspomnianego Funduszu, że mimo upływu wszelkich terminów na udzielenie odpowiedzi na ten wniosek ignoruje go od wielu miesięcy. "Naszym zdaniem, inercja decyzyjna Ministra jest całkowicie niezrozumiała, bezproduktywna, a także kolejny raz stanie się przyczynkiem do usprawiedliwionej krytyki instytucji o nazwie Ministerstwo Sprawiedliwości" – czytamy.

"Nie jest wielkim problemem dla członków rodziny śp. A. Leppera wystąpienie do sądu z roszczeniem o zadośćuczynienie przeciwko obecnemu Ministrowi, by się pokajał za czyny swoich poprzedników (zasada ciągłości władzy publicznej jest tu istotna). Natomiast jest problemem dla członków rodziny śp. A. Leppera fakt, że obecny Minister ich lekceważy, a tym samym w ich opinii postępuje podobnie jak jego poprzednik" – czytamy.

Dalej pojawia się zapowiedź, że "Samoobrona", zachowując w pamięci swojego założyciela, użyje wszelkich dostępnych środków, aby rodzina śp. A. Leppera uzyskała godziwe zadośćuczynienie materialne i niematerialne. "I nie dotyczy to wyłącznie 'kryształowych' przestępców. Jeżeli organ konstytucyjny jakim jest Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zamierza poprzez swą obecną bezczynność do nich dołączyć w jednym procesie cywilnym o zadośćuczynienie i siedzieć razem z 'kryształowymi' przestępcami na jednej ławie sądowej po stronie pozwanej, to przeciwstawić się temu może wyłącznie Pan jako Premier i zwierzchnik Ministra" – podkreślił Duszyński.

"Ostatnia próba ugodowego rozstrzygnięcia kwestii zadośćuczynienia"

Kończąc, przewodniczący "Solidarności" zaznaczył, że jest to ostatnia próba ugodowego rozstrzygnięcia kwestii zadośćuczynienia między żoną, synem, córkami, wnukami i wnuczkami śp. A. Leppera a dysponentem Funduszu Sprawiedliwości. "A istniejący problem, może być rozwiązany jedną decyzją Pana Premiera i następnie Ministra jako dysponenta tego Funduszu" – dodał.

"Wyrażamy przekonanie, że taki obrót sprawy byłby nie tylko akceptowalny prawnie, ale spotkałby się z aprobatą opinii publicznej" – skonkludował.

Tajemnicza śmierć Andrzeja Leppera

Były wicepremier, lider Samoobrony Andrzej Lepper został znaleziony martwy w warszawskim biurze swojej partii 5 sierpnia 2011 roku. Według oficjalnej wersji, polityk popełnił samobójstwo przez powieszenie. Miał cierpieć na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii.

W to, że Lepper mógł targnąć się na swoje życie nie wierzą jego przyjaciele i część komentatorów. Zwracali oni uwagę, że przed śmiercią Leppera zginęła trójka jego współpracowników: prawnicy Róża Żarska i Ryszard Kuciński oraz były doradca Wiesław Podgórski.

