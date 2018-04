Cymański: Problem rodziców osób niepełnosprawnych nie zostanie zlekceważony

Cymański podkreślił także, że był i jest "rzecznikiem tej sprawy". – Ten problem tutaj będzie, ja się chcę podzielić nadzieją i przekonaniem, bo wrażliwości naszemu rządowi i pani minister Rafalskiej nie brakuje – powiedział.

W Sejmie trwa protest rodziców osób niepełnosprawnych

– Polityka społeczna, w tej chwili ogromny zwrot nastąpił, jesteśmy bardziej sprawiedliwym państwem, co nie znaczy, że nie ma bardzo poważnych problemów - i to jest jeden z tych problemów – stwierdził

Poseł Zjednoczonej Prawicy powiedział, że "mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą, trend, dynamikę, natomiast konsekwencją bardzo wielu decyzji, które już zapadły jest to, że mamy też poważne obciążenia". – To nie jest tak, że te pieniążki same lecą – mówił.