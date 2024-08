Morawiecki do żołnierzy: Bądźcie naszą dumą i ostoją w niespokojnych czasach

"Dziś przypada 104. rocznica Bitwy Warszawskiej. Zwycięstwo polskiego hartu ducha i heroizmu nad bolszewikami. Zwycięstwo, które z racjonalnego punktu widzenia nie miało prawa się wydarzyć. Pamiętajmy o naszych bohaterach. Na zawsze pozostaną dla nas wzorem. 'Bo jeśli po nich nic, to co po nas zostanie?'. Takim hartem ducha, odwagą cechują się nasi żołnierze. Dziękuję Wam za to, że jesteście naszą ostoją w tych niespokojnych czasach. Z okazji Święta Wojska Polskiego życzę Wam wszystkiego najlepszego!" – napisał Morawiecki w mediach społecznościowych.

Opublikował też nagranie. – W dniu Święta Wojska Polskiego składam wszystkim żołnierzom najlepsze, najlepsze życzenia. Zarówno tym, którzy służą na misjach pokojowych, ale także tym, którzy bronią naszej wschodniej granicy. Jak również wszystkim, którzy w jednostkach wojskowych swoją codzienną, mozolną pracą budują nasz potencjał militarny. Bądźcie naszą dumą i ostoją w tych niespokojnych czasach – mówi były premier.

– To dzięki wam wszyscy czujemy się bezpiecznie. Dziękuję wam za służbę i za codzienny trud. Dziękuję też waszym rodzinom za codzienne wsparcie i za cierpliwość – podsumował polityk PiS.

Święto Wojska Polskiego. MON zaprasza na defiladę

O godz. 14 na Wisłostradzie w Warszawie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Do udziału w defiladzie zachęca Ministerstwo Obrony Narodowej. Podobnie jak w ubiegłym roku, uczestniczyć w niej będzie ponad 2 tys. żołnierzy i ponad 200 jednostek sprzętu wojskowego. Podczas defilady planowane są wystąpienia prezydenta Andrzej Dudy, premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Resort obrony zaleca, aby ze względu na upały zabrać ze sobą wodę, nakrycie głowy, krem z filtrem UV. Warto wziąć krzesełko oraz aparat.

