Anteny na głowie Jezusa ze Świebodzina. Biskup kazał usunąć instalację

Dziennikarze "Faktu" ustalili, że na głowie Jezusa znajdują się anteny, które należą do firmy dostarczającej internet. Według informatora gazety, sam proboszcz wyszedł z propozycją umieszczenia sprzętu na szczycie figury, bo chciał mieć internet do zabezpieczenia monitoringu na terenie parafii. Wiadomo także, że sygnał z głowy Jezusa przesyłany jest dalej, do innych odbiorców.

Teraz proboszcz będzie musiał usunąć instalację. "Bp Tadeusz Lityński polecił usunąć urządzenia znajdujące się na szczycie figury Chrystusa w Świebodzinie, ponieważ ich obecność może ranić wrażliwość wielu osób, zwłaszcza wierzących. Ks. proboszcz Jan Romaniuk przyjął tę decyzję i zobowiązał się do przeprowadzenia demontażu w najbliższych dniach, najpóźniej do 10 maja 2018 r." – brzmi oświadczenie Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, które cytuje portal money.pl.