Ostrzeżenie IMGW dla całej Polski. Chodzi o najbilższy weekend

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą głównie zachodnich regionów, natomiast w centralnej i wschodniej Polsce obowiązują alerty pierwszego stopnia. IMGW wskazuje, że Polska znajdzie się pod wpływem wyżu z centrami nad Zatoką Botnicką i zachodnią Rosją.

Upalny piątek

W piątek spodziewana jest słoneczna pogoda w większości kraju. W zachodniopomorskim i pomorskim dominować będzie małe lub umiarkowane zachmurzenie, a temperatura maksymalna wyniesie od 26°C na wschodzie do 30°C na zachodzie, z nieco niższymi wartościami nad Zatoką Gdańską (22°C-24°C). W województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim będzie pogodnie, z temperaturami od 26°C do 29°C, lokalnie do 30°C. W województwie wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim temperatury wyniosą od 28°C do 30°C, a zachmurzenie będzie małe. Na Mazowszu, ziemi łódzkiej i Lubelszczyźnie również przeważać będzie małe lub umiarkowane zachmurzenie, z temperaturami do 30°C. Na południu kraju, w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim, temperatura wyniesie od 27°C do 30°C, a w rejonach górskich nieco mniej, z silniejszymi wiatrami w górach.

Słoneczna sobota

W sobotę wschód Polski pozostanie pod wpływem wyżu znad zachodniej Rosji, a do zachodnich regionów zacznie napływać ciepłe powietrze zwrotnikowe. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim będzie słonecznie, z temperaturami od 29°C do 32°C, a nad morzem do 26°C. W warmińsko-mazurskim i podlaskim termometry wskażą do 32°C. W Wielkopolsce oraz województwie lubuskim i kujawsko-pomorskim również będzie bardzo ciepło, od 29°C do 32°C. Na Mazowszu, ziemi łódzkiej i Lubelszczyźnie temperatury osiągną 30°C-31°C. Na południu, w dolnośląskim, opolskim i śląskim, przewidywane są podobne wartości, od 29°C do 31°C. W Małopolsce, województwie świętokrzyskim i na Podkarpaciu dzień będzie ciepły, ale z możliwością przelotnych burz w górach, gdzie temperatura wyniesie od 28°C do 30°C.

Przelotne burze w niedzielę

W niedzielę wyż znad zachodniej Rosji nadal będzie wpływać na pogodę w większości Polski, choć zachód kraju dostanie się pod wpływ niżu znad Francji, co może przynieść przelotne opady deszczu i burze. Na zachodzie Polski, zwłaszcza w zachodniopomorskim i pomorskim, zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże, z temperaturami od 29°C do 32°C, a nad morzem około 27°C-28°C. W województwie warmińsko-mazurskiem i na Podlasiu spodziewane są temperatury od 29°C do 31°C przy małym zachmurzeniu. W Wielkopolsce oraz województwie lubuskim i kujawsko-pomorskim miejscami mogą wystąpić opady deszczu, a temperatury wyniosą do 32°C. Na Mazowszu, ziemi łódzkiej i Lubelszczyźnie niedziela będzie słoneczna, z maksymalnymi temperaturami sięgającymi 32°C. Na południu, w województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim, zachmurzenie będzie umiarkowane, a termometry wskażą od 27°C do 32°C. W regionach górskich, zwłaszcza w Małopolsce, województwie świętokrzyskim i na Podkarpaciu, możliwe są przelotne opady deszczu i burze, z temperaturami od 29°C do 31°C, a w wyższych partiach gór od 17°C do 20°C. W całym kraju dominować będzie słaby do umiarkowanego wiatr z kierunków południowo-wschodnich, a w czasie burz porywy mogą dochodzić do 65 km/h.

Podsumowując, nadchodzący weekend przyniesie falę upałów w większości regionów Polski, z temperaturami sięgającymi nawet 32°C. W niektórych miejscach, zwłaszcza w górach i na zachodzie kraju, możliwe będą przelotne opady deszczu i burze.

