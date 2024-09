Nowe wieści o stanie zdrowia Ziobry. "Wielu będzie jeszcze żałować"

Zbigniew Ziobro zmaga się ze złośliwym nowotworem przełyku. Chorobę zdiagnozowano w zeszłym roku. Polityk przeszedł leczenie onkologiczne, w tym bardzo skompilowaną operację usunięcia nowotworu. Pojawiły się po niej komplikacje, przez co konieczny był kolejny zabieg.

Były minister sprawiedliwości przechodzi obecnie intensywną rehabilitację.

"Ważny element rehabilitacji"

– Stracił 25 kilogramów, ale właśnie przestał chudnąć. Kondycja się poprawia, choć nadal ma zadyszkę po wejściu na piętro. Dlatego regularnie, codziennie o 07:00 rano i potem wieczorem dynamicznie spaceruje. To ważny element rehabilitacji. Chodzi o poprawę wydolności płuc, ponieważ żołądek ma teraz umiejscowiony na płucach – zdradził w rozmowie z "Super Expressem" Patryk Jaki, pytany o stan Zbigniewa Ziobry.

– Zbyszek żartuje, że stał się niezłym kucharzem. Musi przygotowywać sobie 10 małych, dietetycznych posiłków dziennie. Wciąż ma bowiem trudności z przełykaniem – powiedział europoseł Suwerennej Polski, pełniący obowiązki szefa partii.

Zbigniew Ziobro pracuje również nad odzyskaniem głosu sprzed choroby. – Miał sparaliżowaną lewą strunę głosową. Ale jeździ na zabiegi rehabilitacyjne i trening głosu. To jego narzędzie pracy, więc bardzo dużo czasu poświęca na tę terapię. Jego głos będzie może nieco inny, ale wielu będzie jeszcze żałować, że wszyscy w Polsce usłyszą, co mówi minister Ziobro... – stwierdził Patryk Jaki.

Biegły ma zbadać stan zdrowia Ziobry

Prokuratura Krajowa powołała biegłego, który zbada stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek złożyła sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa.

"Złożyliśmy wniosek do prokuratora generalnego o powołaniu biegłego do określenia terminu, kiedy Zbigniew Ziobro będzie mógł zeznawać w sprawie nielegalnego przekazania 25 mln zł z FS do CBA" – przekazał w mediach społecznościowych wiceszef komisji Tomasz Trela.

Ziobro został wezwany na posiedzenie komisji 10 lipca. Nie stawił się, a swoją nieobecność usprawiedliwił.

