Prezydent odznaczył olimpijczyków. Niesiołowski: Nie wstyd wam?

– XXXIII letnie Igrzyska w Paryżu za nami. Polska – poprzez Państwa trud, Państwa wysiłek – zdobyła 10 medali olimpijskich. Przeżyliśmy wielkie chwile, Mazurek Dąbrowskiego był grany w Paryżu, przeżyliśmy mnóstwo wzruszeń, oglądaliśmy niezwykłą sportową rywalizację, mieliśmy mnóstwo emocji. To wszystko zawdzięczamy Państwu – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

– Dziękuję za to z całego serca. I za to są przede wszystkim te odznaczenia – za medale, które zostały zdobyte, za sportową walkę, za piękne reprezentowanie Rzeczypospolitej – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent RP podziękował także trenerom "za budowanie zawodników, za budowanie sukcesów, za mądre planowanie, umiejętne prowadzenie". – Dziękuję ogromnie w imieniu Rzeczypospolitej za to, że tyle serca i siły włożyliście, by osiągnąć ten wielki sukces – podkreślił prezydent. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. siatkarze, którzy zdobyli w Paryżu olimpijskie srebro.

Były poseł Stefan Niesiołowski twierdzi, że sportowcy nie powinni przyjmować odznaczeń. "Niepotrzebnie sportowcy przyjęli ordery od Dudy. Czy nie wstyd Wam ściskać mu rękę? Dudę się bojkotuje, ja nie przyjąłem od niego Medalu Wolności i Solidarności. Jeszcze niecały rok, wywietrzymy pałac po Dudzie i uroczej Dudzinie, doczekamy się Prezydenta RP w miejsce długopisu" – napisał Niesiołowski w swoim stylu.

Słabe Igrzyska w wykonaniu biało-czerwonych

Polska w klasyfikacji medalowej zajęła dopiero 42. miejsce. Nasi reprezentanci zdobyli w sumie 10 medali. Jedyny, złoty, wywalczyła Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej na czas. Polscy sportowcy przywiozą do kraju także 4 medale srebrne i 5 brązowych. Jednocześnie Igrzyska w Paryżu to pod względem liczby zdobytych medali najsłabszy występ Polaków od IO w Melbourne w 1956 r., kiedy Biało-Czerwoni dziewięciokrotnie stanęli na podium i też mieli tylko jedno złoto. Trzy lata temu podczas rywalizacji w Tokio, polscy sportowcy byli w klasyfikacji medalowej na 17. pozycji.

