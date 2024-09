Alert RCB dla połowy kraju. "Przygotuj się na podtopienia"

"Uwaga! W nocy i jutro (13/14.09) intensywne, nawalne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek" – czytamy w najnowszym komunikacie RCB.

Ostrzeżenie zostało skierowane do mieszkańców 11 województw:

śląskiego

małopolskiego

dolnośląskiego

opolskiego

podkarpackiego

świętokrzyskiego

lubelskiego

łódzkiego

mazowieckiego – powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki i zwoleński

lubuskiego – powiat wschowski

wielkopolskiego – powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki i wrzesiński.

Wcześniejszy alert nie obejmował województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

RCB ostrzegło, że w wymienionych rejonach Polski możliwe jest gwałtowne wezbranie rzek. Zaapelowano o przygotowanie się na podtopienia i śledzenie komunikatów pogodowych.

Intensywne ulewy w Polsce. Gdzie największe opady?

Według IMGW, w nocy z piątku na sobotę na południu kraju prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu silnym. Z kolei w Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce – przejściowo o natężeniu nawalnym. We wschodniej części kraju należy spodziewać się burz.

"Największe sumy opadów prognozowane są w województwie dolnośląskim, opolskim do 80 mm, śląskim i małopolskim do 100 mm, podkarpackim do 40 mm, w świętokrzyskim i łódzkim i na południu mazowieckiego do 35 mm, lubelskim do 20 mm" – czytamy.

Co należy zrobić w przypadku powodzi? Oto, co musisz wiedzieć

RCB przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o których należy pamiętać w najbliższych godzinach. Przede wszystkim należy nie zbliżać się do wezbranych rzek i słuchać poleceń służb.

Ważne przed powodzią:

Słuchaj komunikatów o zagrożeniu

Upewnij się, że cała rodzina, zwłaszcza dzieci, wie co robić w czasie powodzi

Przenieś dokumenty, leki i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku

Naładuj telefon.

Ważne w trakcie powodzi: