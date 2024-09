Czerwony alert dla Wrocławia. Służby w stanie najwyższej gotowości

W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województwa dolnośląskiego i północnej części województwa opolskiego. Alerty niższego stopnia wydano również dla województw wielkopolskiego i łódzkiego.

Najbardziej zagrożony nagłym załamaniem pogody związanym z niżem genueńskim o nazwie Boris ma być jednak Wrocław. Miasto przygotowuje się na każdy scenariusz, łącznie z tym, że w zaledwie kilka dni spadnie tam rekordowa ilość opadów. O podjętych decyzjach poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent tego miasta.

Wrocław zwołuje sztab kryzysowy. "Absolutny rekord"

Jacek Sutryk przekazał, że w związku z ostrzeżeniami IMGW dla Wrocławia powołał sztab kryzysowy. Zwracając się do mieszkańców miasta, poprosił o czujność i w miarę możliwości ograniczenie dodatkowych aktywności.

"Od 12 do 16 września we Wrocławiu może spaść do 380 litrów wody na metr kwadratowy‼ To absolutny rekord w historii Wrocławia. W czasie sierpniowych, nawalnych opadów, spadło 77 litrów przez 18 godzin" – podkreślił, informując, że wszystkie służby postawione zostały w stan najwyższej gotowości.

Prezydent Wrocławia przekazał ponadto, że zostały odwołane wszystkie miejskie imprezy zaplanowane na najbliższe dni.

"Zapowiadane przez IMGW trzydniowe, nawalne opady to ogromne wyzwanie dla miasta i jego mieszkańców" – podkreślił Jacek Sutryk.

Wideokonferencja RCB z wojewodami

W związku z alarmującymi prognozami IMGW Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zorganizowało w środę wideokonferencję z udziałem wojewodów: opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. Oprócz wojewodów uczestniczyli w niej: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz, przedstawiciele IMGW, dyrektorzy RCB oraz Komendant Główny Policji i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

"Celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji meteorologicznej oraz przygotowanie odpowiednich działań prewencyjnych i interwencyjnych, które mają na celu minimalizację skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenach zagrożonych" – poinformowano w komunikacie.

