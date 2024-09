Prawie osiem metrów wody w Kłodzku. Czujnik pomiarowy zniszczony

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek rano kilka komunikatów.

"Dziś stan wody w Kłodzku na Nysie Kłodzkiej wyniósł nawet 798 cm – to ponad 550 cm powyżej stanu alarmowego i prawie 150 cm więcej niż rekord z 1997 roku. Niestety czujnik automatyczny został uszkodzony przez taką ilość wody" – poinformował o godz. 02:10 w nocy IMGW-PIB. Stan alarmowy to 240 cm.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z centrum Kłodzka (woj. dolnośląskie) po opadnięciu wody, która odsłania skalę zniszczeń.

Ulewy nad Polską

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy przedstawił również prognozy na najbliższe godziny. "Dziś prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie występować wzdłuż południowej granicy Polski. Będzie ono jednak bardzo niskie. Obszar ten pozostanie w strefie odsuwającego się na południe frontu atmosferycznego" – czytamy w komunikacie o godz. 04:40.

"Dziś pogodnie, tylko na zachodzie, południu i miejscami w centrum więcej chmur i tam przelotny deszcz, a w górach burze. Opady w Sudetach do 15 mm, w Karpatach do 25 mm. Temperatura od 18°C do 25°C. Na wybrzeżu porywy do 55 km/h, w czasie burz do 70 km/h" – wskazał w poniedziałek rano IMGW-PIB.

Stan klęski żywiołowej

Sytuacja powodziowa w Polsce jest dramatyczna. Woda zalewa kolejne miasta, dewastując budynki. W internecie pełno jest szokujących nagrań dokumentujących skalę zniszczeń.

"Po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zleciłem przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej" – poinformował w niedzielę na platformie X premier Donald Tusk.

Szef rządu zlecił ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Minister ds. Unii Europejskiej ma z kolei wystąpić o pomoc europejską. "Nie zostawimy nikogo samemu sobie. Ministra obrony poprosiłem o skierowanie na tereny zagrożone dodatkowych sił" – podkreślił premier.

