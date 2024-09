Pomoc doraźna, w odbudowach i remontach. Premier podał kwoty

W związku z dramatyczną sytuacją powodziową Rada Ministrów zebrała się w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu. Rząd wprowadzi stan klęski żywiołowej.

– Sytuacja jest cały czas bardzo dramatyczna – powiedział premier Donald Tusk na konferencji po zakończeniu posiedzenia. – Mamy w dyspozycji w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej takie narzędzie jak nakaz ewakuacji. Tak jak wspomniałem wczoraj rano w Kłodzku będziemy tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ludzkiego używać tego narzędzia – zaznaczył.

Centrum kryzysowe we Wrocławiu

Premier powiedział, że w Centrum kryzysowego we Wrocławiu będą podawane szczegółowe dane dot. powiatów objętych stanem klęski żywiołowej. – W ostatniej chwili trzeba było jeden z powiatów dołożyć do listy i będziemy w trybie obiegowym, bo to zawsze wymaga decyzji całego rządu – mówił premier.

Jak podkreślił szef rządu: – We Wrocławiu wyjaśnimy dokładnie, jakie to rodzi konsekwencje dla miejscowej ludności, dla firm. Będziemy starali się tak, jak przekonywałem ministrów, korzystać bardzo powściągliwie i z taką konieczną delikatnością, narzędzie jakie daje stan nadzwyczajny. Nie jest naszą intencją ponad jakąkolwiek potrzebę ograniczać prawa obywatelskie. To sytuacje zupełnie wyjątkowe – mówił.

Zabezpieczony miliard na doraźną pomoc

Tusk oznajmił, że zwrócił się do ministra finansów w kwestii pomocy finansowej dla poszkodowanych regionów. – W tej chwili mamy zapewnioną rezerwę na potrzeby miejsc i ludzi ogarniętych powodzią. W tej chwili miliard złotych. Minister finansów zapewnił mnie, że pomoc bezpośrednią i tą długofalową nie zabraknie – twierdził Tusk na briefingu prasowym. Jak tłumaczył, środki na doraźną pomoc będą wynosiły 10 tys. zł. – Zaznaczył, że pomoc w odbudowie i remontach będzie następnie kwestią oddzielną. Będą to kwoty do 100 tys. zł, a jeśli chodzi o odbudowę budynków mieszkalnych – do 200 tys. zł. bezzwrotnej pomocy.

Polityk mówił także o kwestii ewentualnej pomocy ze strony Brukseli. – Przepraszam za to sformułowanie, ale wyciągniemy co się da z UE, jeśli chodzi o środki finansowe. Mamy, jak sądzę, dobre narzędzia perswazji i bardzo mocne argumenty – mówił.

Szef rządu powiedział, że poprosił wszystkich ministrów oraz urzędników i służby, żeby podawali informacje najszybciej jak to możliwe, ale tylko informacje sprawdzone. Dziennikarzom oznajmił, że w razie potrzeby będzie cały czas do dyspozycji.

Powódź w Polsce

W Polsce najgorsza sytuacja wciąż jest w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim. Fala powodziowa zalewa kolejne miejscowości. Na Dolnym Śląsku ewakuowano ponad 3 tys. osób. We Wrocławiu trwa wielka mobilizacja.

W poniedziałek marszałek Szymon Hołownia zapowiedział specjalne posiedzenie Sejmu dotyczące obecnej sytuacji powodziowej w Polsce. Ma być poświęcone m.in. zmianie ustawy dotyczącej zasiłku powodziowego i sytuacji powodziowej w kraju.

