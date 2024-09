Pomorze Zachodnie szykuje się na wielką wodę. Dodatkowe siły

– W umacnianiu wałów Odry i ich uszczelnianiu na terenie województwa zachodniopomorskiego uczestniczyło 106 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej – powiedział w piątek zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Pender. W gotowości pozostaje prawie 300 strażaków. W piątek w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbył się sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska. – W rejon Odry skierowano dodatkowe siły policyjne, które skupiają się na działaniach prewencyjnych m.in. monitorowaniu sytuacji i egzekwowaniu zakazu poruszania się po wałach – powiedział na sztabie kryzysowym w Szczecinie komendant wojewódzki policji insp. Szymon Sędzik.

Insp. Sędzik przekazał, że powołane zostało Centrum Operacyjne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, które zbiera informacje i koordynuje działania.

– Skierowaliśmy już w rejon rzeki Odry dodatkowe siły, które skupiają się na działaniach prewencyjnych ukierunkowanych na kontrolę i ewentualne ujawnianie ubytków i zagrożeń w wałach powodziowych, a także egzekwowaniu wprowadzonego przez Wody Polskie bezwzględnego zakazu poruszania się po nich – dodał szef zachodniopomorskiej policji.

Tusk o możliwości powodzi w Szczecinie

Donald Tusk podkreślił, że sytuacja Pomorza Zachodniego jest dużo lepsza niż innych regionów. – Jesteście przygotowani na każdy scenariusz, choć na szczęście nic nie wskazuje na to, by miał to być czarny scenariusz. Chcemy być skoncentrowani i nie zmarnować żadnej szansy, by uratować majątek i dobytek ludzi przed wodą. Mam nadzieję, że wrócę dzisiaj do Wrocławia zbudowany tym, co tutaj usłyszę – mówił premier. – Dziękuje za bardzo konkretne meldunki – dodał.

– Nauczeni doświadczeniem z ostatnich lat i ostatnich dni, chcemy być skoncentrowani i przygotowani, aby nie zmarnować najmniejszej szansy na uchronienie ludności i ich dobytku przed wodą – wskazał Tusk.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych dla Odry granicznej w województwie zachodniopomorskim. Alert obowiązuje do 27 września. Ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia wydano dla Bielinka, Gozdowic i Gryfina.

