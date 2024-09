Kolejny sztab kryzysowy z udziałem Tuska. "Nic nie wskazuje na czarny scenariusz"

W siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbył się sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska.

Tematem spotkania była sytuacja powodziowa w regionie. Oprócz szefa rządu i wojewody w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele służb, którzy złożyli relacje z dotychczasowych działań i omówili plany związane z perspektywą nadejścia fali wezbraniowej. Rozmowy dotyczyły także pomocy dla powodzian na południu Polski.

Tusk o możliwości powodzi w Szczecinie

Donald Tusk podkreślił, że sytuacja Pomorza Zachodniego jest dużo lepsza niż innych regionów. – Jesteście przygotowani na każdy scenariusz, choć na szczęście nic nie wskazuje na to, by miał to być czarny scenariusz. Chcemy być skoncentrowani i nie zmarnować żadnej szansy, by uratować majątek i dobytek ludzi przed wodą. Mam nadzieję, że wrócę dzisiaj do Wrocławia zbudowany tym, co tutaj usłyszę – mówił premier. – Dziękuje za bardzo konkretne meldunki – dodał.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych dla Odry granicznej w województwie zachodniopomorskim. Alert obowiązuje do 27 września. Ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia wydano dla Bielinka, Gozdowic i Gryfina.

Powódź na południu Polski

Od tygodnia w południowej części Polski trwa powódź, która powoli zaczyna przesuwać się w kierunku północnym. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja we Wrocławiu jest pod kontrolą. Z kolei m.in. w Nysie, Kłodzku czy Lądku-Zdroju trwa usuwanie skutków powodzi. Straty już teraz szacowane są na wiele miliardów złotych.

W poniedziałek rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. W piątek zakres terytorialny obowiązywania rozporządzenia zostanie rozszerzony. Chodzi o powiaty województwa dolnośląskiego: bolesławiecki, jaworski, legnicki i złotoryjski.

