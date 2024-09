Stan klęski żywiołowej rozszerzony na kolejne powiaty

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w piątek pojawił się projekt rozporządzenia, zgodnie z którym stan klęski żywiołowej obejmie kolejne powiaty.

Stan klęski żywiołowej rozszerzony

W poniedziałek rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego.

W piątek zakres terytorialny obowiązywania rozporządzenia zostanie rozszerzony. Chodzi o powiaty województwa dolnośląskiego: bolesławiecki, jaworski, legnicki i złotoryjski.

– W powiecie żagańskim w tej chwili analizujemy sytuację, wszystkie gminy, gdzie woda się rozlała i mogą być zniszczenia zostaną zgłoszone do stanu klęski żywiołowej jeszcze dzisiaj – powiedział wojewoda Lubuski Marek Cebula. – Do zarządzenia, jeśli chodzi o alarm przeciwpowodziowy zgłosiłem gminy, które mamy na drodze rzeki Odry tj. powiat wschowski, nowosolski, zielonogórski, krośnieński, słubicki i aż do Kostrzyna nad Odrą powiat gorzowski – przekazał.

Powódź w Polsce

Wiadomości na temat powodzi można znaleźć na rządowej stronie internetowej, dostępnej pod adresem powodz2024.gov.pl. Z witryny obywatele mają dowiadywać się m.in., jak uzyskać pomoc.

W serwisie dostępne są praktyczne informacje dla powodzian i osób z zagrożonych obszarów, relacje dotyczące posiedzeń sztabu kryzysowego, czy przewodnik po dostępnych formach pomocy i wsparcia dla ofiar klęski żywiołowej, która dotknęła południowo-zachodnie województwa.

W piątek premier Donald Tusk poinformował w piątek, że jeszcze dziś przedstawi pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi.

Rząd zabezpieczył w budżecie 2 mld złotych w budżecie na pomoc powodzianom. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która pokazała w czwartek się przed kamerami we Wrocławiu poinformowała, że kraje członkowskie Unii Europejskiej dotknięte powodzią będą mogły skorzystać z 10 mld euro z Funduszu Spójności.

Na odbudowę dotkniętych powodzią terenów Dolnego Śląska trafi 5 mld euro z Funduszu Spójności. W praktyce chodzi nie o nowe pieniądze lecz o zgodę na przekierowanie środków już wcześniej Polsce należnych.

