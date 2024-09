Listy do redakcji

„Zepsuty język”, Joanna Bojańczyk, „DRz” nr 33/2024

Szanowna Pani Redaktor,

[…] piszę do Pani z podziękowaniem za felieton „Zepsuty język”. To bardzo aktualny temat! Na łamach „Do Rzeczy” pojawiło się kilka artykułów, m.in. Pani red. Stylińskiej o bezsensownym, niemającym żadnego uzasadnienia oprócz ideologicznego wprowadzaniu na siłę tzw. feminatywów. Jestem wprawdzie tylko anglistką, ale przecież także językoznawcą. I język polski leży mi bardzo na sercu […].

Kaleczy się według narzuconej ideologii piękny język polski. Po co? W myśl poprawności politycznej, która wywraca do góry nogami to, co do tej pory było. Bo taki ma cel. Taki cel mieli przecież encyklopedyści – poprzez język stwarzać nowe znaczenia, pojęcia, a wraz z nimi „nowego człowieka”.