Błaszczak o referendum: Szanujemy inicjatywę prezydenta

– Dziś zapowiadam, że złożę w Senacie projekt o przeprowadzenie referendum, którego data będzie określona na 10 i 11 listopada 2018 roku. Niech ten rok, rok stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, będzie dla nas i dla następnego pokolenia rokiem konstytucyjnego przełomu - mówił podczas uroczystości związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda.

Co na to politycy PiS? – Szanujemy inicjatywę pana prezydenta. Przeprowadzaliśmy konsultacje na temat Konstytucji, była to ankieta – mówił dzisiaj w programie "Gość Wiadomości" szef MON Mariusz Błaszczak.

Jak tłumaczył dalej polityk, "zasadniczą sprawą są pytania i termin". – Jesteśmy przed konsultacjami. O tym zdecyduje większość polityczna – podkreślił Błaszczak, dodając – Samo głosowanie już w wyborach samorządowych, bo to będzie termin bardzo zbliżony, może być bardzo skomplikowane, bo oddajemy w sumie cztery głosy.

