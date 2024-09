Żołnierze budują nowy most tymczasowy w Głuchołazach. Pomaga RARS

Woda Białej Głuchołaskiej przelała się w niedzielę 15 września rano przez wały przy moście tymczasowym, wdarła się do miasta i zalała rynek. W wyniku żywiołu zniszczeniu uległ most łączący obie strony miasta.

Już w ubiegłym tygodniu rozpoczęły się przygotowania do odbudowy przeprawy. Do zadania zostali wyznaczeni żołnierze z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia. Nowy most ma być gotowy w ciągu kilku dni. Żołnierze zbudują go w oparciu o konstrukcję składaną DMS-65, wypożyczoną przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, a zakupioną za czasów prezesury Michała Kuczmierowskiego.

"Stalowa konstrukcja mostu DMS-65 wykorzystywana jest do budowy objazdów lub przepraw tymczasowych, związanych z usuwaniem m.in. skutków klęsk żywiołowych. Nad Białą Głuchołaską zostaną wybudowane dwa niezależne mosty, dla każdego z kierunków. W tej samej technologii już wcześniej powstawały obiekty tymczasowe. Tak było m.in w Kiezmarku, przy remoncie mostu na Wiśle w ciągu DK7" – podaje strona rządowa.

Powódź w Polsce

Rząd Donalda Tuska wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Policja oficjalnie potwierdziła dotychczas siedem ofiar śmiertelnych powodzi.

Szczególnie ucierpiały takie miasta jak Kłodzko, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Głuchołazy, Prudnik, Nysa, Bystrzyca Kłodzka, Szprotawa czy Lewin Brzeski. Ten ostatni został zalany w 90 proc. Wiele wsi przy wylewających rzekach zostało w mniejszym lub większym stopniu uszkodzonych.

W sondażu Wirtualnej Polski zapytano Polaków, jak oceniają działania rządu w sprawie powodzi i usuwania jej skutków. 53,3 proc. respondentów wystawiło ocenę pozytywną, podczas gdy 38,2 proc. – negatywną. Z kolei 8,5 proc. zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć".

