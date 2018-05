Sąd federalny: Pomnik Katyński nie może zostać ruszony do 29 maja

Wcześniej kilku radnych Jersey City wezwało burmistrza Stevena Fulopa do ponownego rozważenia sprawy przeniesienia pomnika katyńskiego. W korespondencji przekazanej Polskiemu Radiu burmistrz Jersey City przekonuje natomiast, że wokół sprawy narosło wiele nieporozumień, a on sam jest otwarty na dialog. Fulop zapewnia, że bez względu na ostateczną decyzję, to pomnik stanie w prestiżowym miejscu. W obronie pomnika stanął również Amerykański Kongres Żydów, który odniósł się do sprawy na swoim oficjalnym koncie na Twitterze.

Z kolei reporterka TVP Zuzanna Falzmann poinformowała na Twitterze, że sąd federalny zdecydował, iż Pomnik Katyński nie może zostać ruszony do 29 maja włącznie.

Pozew złożył nowojorski adwokat i działacz polonijny Sławomir Platta. Polonia nie chce, by do skutku doszły plany usunięcia monumentu z placu Exchange Place.