Kary dla bandytów drogowych

ydzień temu w Warszawie przestępca wielokrotnie łamiący sądowe zakazy prowadzenia pojazdów jechał ze znajomymi z jednej imprezy na drugą. Według nieoficjalnych szacunków mógł pędzić nawet ponad 150 km/h w środku miasta, gdy wbił się w rodzinę z Grochowa wracającą swoim samochodem do domu. Zabił ojca, a matkę i małe dzieci ciężko ranił.

To nie wszystko. Wraz ze znajomymi Łukasz Ż. knuł, jak zmylić policję, by nie wyszło na jaw, że to on siedział za kierownicą. Nie jest wykluczone, że próbowali zrzucić winę na swoją dziewczynę, która jechała z nimi i została ciężko ranna. Prokuratura ujawniła, że utrudniali świadkom wypadku niesienie jej pomocy – być może zakładali, że kobieta umrze i łatwo będzie jej przypisać winę.