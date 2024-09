Cisza jak tamta

Środa, czwartek, Duda. Podcast, program, muzyka. Sanah. Rozmowa, krzyk, śpiew, sobota, niedziela. Jesień, zimna, poranek.

W każdej chwili, wszędzie. Dźwięk. Słuch stał się najważniejszym ze zmysłów w cywilizacji, która tylko przez pomyłkę nazywana jest obrazkową. Bo to wcale nie obrazy nami rządzą, to nie one panują nad światem, nie one są władcami zniewolonych umysłów. Ich miejsce zajęły dźwięki. Wszechobecne, przyjemne i groźne, dobre i złe, złowieszcze i relaksujące.