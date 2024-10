On, inkwizytor

.Dla nowych czytelników zatem kilka słów. Akcja książek o Madderdinie rozgrywa się w świecie alternatywnym, „zbliżonym do naszego, historycznego świata Renesansu” – podpowiada autor, ale nie w epokach historycznych i geografii tkwi podstawowa różnica, lecz w religii. W tym świecie Chrystus zamiast umrzeć na krzyżu, zstępuje z niego, by wraz z apostołami krwawo zemścić się na swych oprawcach, co zmienia chrześcijaństwo z religii miłosierdzia w religię pomsty. O nieuchronność i sprawiedliwość kary dbają inkwizytorzy. I mają ręce pełne roboty, bo mieszkańcy tego świata, tak jak naszego, są grzeszni, fałszywi, chciwi, skłonni do przemocy itd.