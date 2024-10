"Wojna nigdy nie była tak blisko". Szef MON o słowach gen. Kukuły

– Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. I nie zamierzam przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, ale coś się musi wydarzyć. Musimy zbudować Siły Zbrojne przygotowane do tego typu działań – powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Wypowiedź, która odbiła się szerokiem echem, Kukuła tłumaczył potem w rozmowie z PAP. Podkreślił, że zasadniczym przesłaniem była "mobilizacja do wysiłku, jaki my, oficerowie i kandydaci musimy ponieść, by wypełnić nasze zadania". – Moim celem było również komunikowanie znaczenia kultury zwyciężania – dodał.

Gen. Kukuła mówił o wojnie. Komentarz szefa MON

O tę kwestię pytany był w środę w TVN24 wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Politycy są odpowiedzialni za to, żeby był pokój. Żołnierze mają być gotowi do obrony ojczyzny. I to jest ten podział, który jest między cywilną kontrolą nad armią a dowódcami. To jest pierwsza kwestia – zaznaczył.

– Druga: żyjemy w najbardziej niebezpiecznych czasach na pewno od zakończenia zimnej wojny, jak nie od końca II wojny światowej. Wojna nigdy nie była tak blisko naszych granic. Indo-Pacyfik, Bliski Wschód, ogromne zagrożenia wszędzie, gdzie to się dzieje – mówił.

Kosiniak-Kamysz: Robimy wszystko, żeby nigdy nie opłaciło się zaatakować Polski

Następnie przypomniał słowa premiera Donalda Tuska o tym, że "żyjemy w czasach przedwojennych". – Ja mówię od dawna, że musimy być gotowi na każdy scenariusz. I dzisiaj w każdym miejscu w tej części świata wydatki na zbrojenia są gigantyczne – argumentował szef MON.

Jak tłumaczył, "robimy wszystko, żeby nigdy nie opłaciło się zaatakować Polski". – Zbrojenia, siła w sojuszach i odporność społeczeństwa. Te wszystkie działania są po to, żeby nigdy Polski się nie opłaciło zaatakować – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

